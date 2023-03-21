اتحاد بريطاني يحذر من مواجهة صناعة الصلب في البلاد أزمة بعد انخفاض الدعم

حذر اتحاد "يونايت يونين" التجاري البريطاني، اليوم الأحد، من أن صناعة الصلب في المملكة المتحدة في أزمة بعد نقص الدعم في الميزانية.



وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية -عبر موقعها الإلكتروني- أن اتحاد "يونايت يونين" وجه رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يقول فيها إن "فشل الحكومة البريطانية في دعم صناعة الصلب المتعثرة في المملكة المتحدة خلال ميزانية الأسبوع الماضي قد عرّض آلاف الوظائف للخطر".



وأعرب الاتحاد عن خيبة أمل لأن الحكومة البريطانية لم تعلن عن خطط للتصدي "للتهديدات الخطيرة التي تواجه القطاع".



ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن صناعة الصلب البريطانية تتقلص منذ عقود وسط منافسة من الواردات الأجنبية وتكاليف إزالة الكربون والفواتير المرتفعة لكمية الطاقة الهائلة اللازمة لصنع السبيكة.



من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد شارون جراهام إن "السياسة الرسمية لحكومة ريشي سوناك هي تنمية الصناعات الأساسية مثل الصلب وجعلها أكثر تنافسية دوليًا وتأمين المزيد من الوظائف فيها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن في الواقع هذا لا يحدث بالفعل".



وأضاف: "بدلاً من ذلك ، فإن صناعة الصلب في المملكة المتحدة آخذة في الانكماش وأصبحت أقل قدرة على المنافسة وتفقد الوظائف الماهرة".