خيري رمضان: الكرة عادت في أقدام الأهلي بعد تعادل الهلال وصن داونز

علق الإعلامي خيري رمضان، على تعادل فريقي الهلال السوداني وصن داونز بمنافسات دوري أبطال أفريقيا قائلا: «هذا التعال أحيا آمال الأهلي مرة أخرى في المنافسة وعادت الكرة مرة أخرى إلى ملعب الأهلي بعد أن كانت في أقدام الآخرين».

وأوضح خيري رمضان، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأهلي حال فوزه أمام الهلال سيكون الفريقين متعادلين في النقاط ويتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، مؤكدا أن الأهلي أمامه تحد صعب جدا لعبور مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وناشد رمضان، وزير الداخلية السماح بزيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني، متابعا: «الأهلي يحتاج الجماهير والجماهير عليها أن تقدم صورة راقية بعدم الخروج عن النص وأن نثبت أننا على قدر المسئولية».