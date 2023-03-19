أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول، وهي ما من شأنها أن تكون أول زيارة له إلى المناطق التي ضمتها روسيا في إقليم دونباس الأوكراني منذ بدء الحرب.

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحية، ثم قام بجولة في المدينة وكان يقود سيارة بنفسه، وفقا للكرملين. كما تحدّث مع سكان محليين وزار عددًا من المواقع المهمّة، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وقبل ذلك، زار بوتين أمس السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمها، وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وكانت ماريوبول، التي سقطت في يد روسيا في مايو الماضي، بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية، أول انتصار كبير لروسيا بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وركزت بدلا من ذلك على جنوب شرق أوكرانيا.

كانت ماريوبول الواقعة على بحر آزوف قد تحولت إلى بقعة مشتعلة بعد أسابيع من القتال. وقالت منظمة الأمن والتعاون وأوروبا إن قصف روسيا المبكر لمستشفى للولادة في ماريوبول كان جريمة حرب.



