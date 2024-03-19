وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تتجنب التعليق المباشر على فوز بوتين في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

امتنعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن التعليق على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الأخيرة، وقالت إن البلدين يشتركان في التزام "بإدارة" علاقاتهما الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ليم سو سوك قوله في مؤتمر صحفي إنه "سيمتنع عن التعليق على الانتخابات الروسية الأخيرة".

وأضاف: "لكننا نعتقد أن كوريا الجنوبية وروسيا لديهما التزام مشترك بإدارة علاقاتنا المتبادلة"، متابعا، "حكومتنا تراقب عن كثب التبادلات بين روسيا وكوريا الشمالية في مختلف المجالات".

وامتنع مسئول في الوزارة أيضا عن الإدلاء بأي تعليقات عندما طلب منه إبداء رأيه بشأن الانتقادات السائدة بين زعماء الغرب بأن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة.

وحقق بوتين يوم الأحد الماضي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية، وفاز بولاية خامسة والتي ستمدد حكمه المستمر منذ 24 عاما لست سنوات أخرى.