محافظ الشرقية يفتتح فاعليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة بالزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية في ألعاب خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمشاركة لاعبي المديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء والديوان العام.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد سامي، من مركز شباب الغار، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها على أن الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

وتضمنت الفعاليات تقديم ابتهالات دينية للشاب حامد أمين، عضو مركز شباب الزقازيق بحري، نالت استحسان الجميع، أعقبها عرض فني لكورال مركز شباب صفط الحنا، وتقديم عرضا رياضيا للاعبي منطقة الشرقية للكاراتيه، وعرض للفنون الشعبية بالتنورة لأعضاء مركز شباب الزقازيق بحري.

وحرص محافظ الشرقية على مشاركة لاعبي ولاعبات رياضتي تنس الطاولة والشطرنج، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة، فيما سدد المحافظ ركلة البداية إيذانا بانطلاق فاعليات الدورة الرمضانية وبدء المنافسات الرياضية بلقاء استعراضي بين عدد من لاعبي الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة الرمضانية تقام كل عام في شهر رمضان وتعد أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تمثلها مديرية الشباب و الرياضة، مشيرا إلى تنظيم دورات مماثلة بجميع مراكز شباب المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة.