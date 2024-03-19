انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اليوم الثلاثاء، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن.

وقال إن حملة تحصين الماشية انطلقت من خلا جدول زمني للتحصينات بالقرى والمدن من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس والفرق المتحركة، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا أنه مستهدف تحصين نحو 110896 حيوانا من الثروة الحيوانية بالمحافظة، بواقع 61238 رأس ابقار، و326 رأس جاموس، و31464 رأس أغنام، و17867 رأس ماعز.

وأشار الكومي في تصريحات لـ "الشروق"، إلى أن الحملة القومية مستمرة لمدة شهر وبجانب حملات التحصين سيجري تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية، وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه، وكيفية الوقاية وأهمية التحصين.

من جانبه أكد الدكتور عمرو إبراهيم، رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أهمية التحصينات والمتابعة الدورية والمستمرة للماشية وضمان الوقاية من الأمراض والأوبئة، مؤكدا أهمية التحصينات في ظل توافر الأمصال والأدوية من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح لـ "الشروق"، أن الحملات تستهدف كل المناطق والوصول للمناطق المتباعدة من خلال انتشار الفرق البيطرية وتحقيق نسب مرتفعة من المستهدف تحصينه من إجمالي رؤوس الماشية.