 السعودية.. حافلة تقل طالبات من جامعة أم القرى تتعرض لحادث مروع في مكة - بوابة الشروق
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السعودية.. حافلة تقل طالبات من جامعة أم القرى تتعرض لحادث مروع في مكة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 8:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 8:53 ص

لقيت طالبتان من جامعة أم القرى مصرعهما وأصيبت أخريات في حادث مروري أليم تعرضن له على طريق الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة.

ووقع الحادث ظهر أمس على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع (باص) على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى، مما تسبب بوفاة طالبتين وإصابة أخريات.

وكشفت المعلومات إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة التشديد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.

وقدم رئيس ⁧جامعة أم القرى⁩ وموظفيها خالص الدعاء للطالبتين المتوفاتين وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وبالدعاء للمصابات بالشفاء.


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