تركيا: تدمير 27 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 27 هدفًا تابعًا لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) "الإرهابي" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، "إن الأهداف الإرهابية كانت في مناطق متينا وزاب وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكدت أن العملية نفذها سلاح الجو، وأن الأهداف تشمل مخابئ ومغارات وأماكن إيواء "للإرهابيين".

وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمال لعراق.

وبحسب الأناضول، يتخذ "بي كيه كيه " من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (من المدنيين والعسكريين ) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.