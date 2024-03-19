الكشف على 1526 مواطنا بقافلة في قرية الضهرية بإيتاي البارود

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية الضهرية بإيتاي البارود، حيث تم الكشف خلالها على 1526 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وقال "جميعة"، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 337 - عيادة الأطفال 240 - الجراحة 197 - النساء 96 - تنظيم الأسرة 49 - العظام 203 - الأسنان 56 - الأنف والأذن 213 - القلب 135).

كما وجد ضمن أعمال القافلة "معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة وجهاز رسم قلب بعيادة القلب"، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذا تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، فيما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.