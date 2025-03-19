زيلينسكي يعتزم التحدث اليوم مع ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيجري اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بالعاصمة هلسنكي، أن روسيا واصلت هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء.

وذكر أن القوات الروسية نفذت خلال ساعات الليل غارات جوية على مستشفيين وأهداف أخرى في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وتعهد زيلينسكي بأن لا تشن بلاده هجوما مضادا طالما لم تهاجم روسيا المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مضيفا: "إذا لم يهاجم الروس منشآتنا، فإننا بالتأكيد لن نهاجم أيضا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا، وعلى امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.