في أول تعليق له عقب واقعة التعدي عليه بأحد محال السوبر ماركت بمدينة نجع حمادي، أكد المقدم محمد الملقب، ضابط الشرطة المعتدى عليه، ثقته الكاملة في القضاء المصري وعدالة مؤسسات الدولة.

ونشر المقدم محمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على الذي لا يُحمد على مكروه سواه، ولا يُحمد على خير إلا سواه. وبالنيابة عن عائلتي وأسرتي وعن شخصي المتواضع، أتقدم بخالص الشكر لكل من تواصل معي أو زارني أو دعمني بكل السبل، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الجلسات العائلية، أو حتى ممن اكتفوا بالدعاء في منازلهم."

وأضاف: "تعلمنا من أسلافنا أن لكل إنسان كبوة في حياته، وموقف يُظهر فيه صموده وشموخه، أو يستسلم وينتهي للأبد. وقد تعلمت من هذه الواقعة درسًا مهمًا، وهو أن صاحب الحق سينتصر في النهاية، مهما حاول البعض إنكار ذلك."

واختتم بقوله: "أنا على يقين تام بمؤسسات دولتنا العظيمة التي لا سيد فيها إلا القانون، وأؤمن بأن حقي لن يضيع طالما أن هناك قضاءً عادلًا ينصف المظلومين."

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانًا أكدت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مشددة على أن القانون سيأخذ مجراه لضمان تحقيق العدالة.

وكانت النيابة العامة بمركز نجع حمادي قد أمرت بحبس اثنين ظهرا في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه بعض الأشخاص من أصحاب محل سوبر ماركت وهم يتعدون على ضابط شرطة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.