زيلينسكي:أوكرانيا منفتحة على وقف إطلاق النار والهجمات على البنية التحتية للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا منفتحة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية لمدة 30 يوما إذا فعلت موسكو الشيء نفسه، وذلك بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مثل هذه الخطوة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكر زيلينسكي، في حديثه لوسائل الإعلام الأوكرانية خلال رحلة إلى فنلندا، أن كييف لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ما اتفق عليه بوتين وترامب خلال محادثتهما.



ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن بلاده تريد منع سيناريو "تطلق فيه روسيا النار على بنيتنا التحتية للطاقة ونبقى نحن صامتين". وأضاف: "سنرد".

ووفقا للكرملين، وافق بوتين على اقتراح أمريكي بتعليق الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. ومع ذلك، لم ينجح ترامب في إقناعه بالموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما.