 يسرا اللوزي تعلن انتهاء تصوير دورها في المداح: تاج أكيد هتوحشني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يسرا اللوزي تعلن انتهاء تصوير دورها في المداح: تاج أكيد هتوحشني

منة عصام
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:41 م

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، عن انتهائها من تصوير مشاهد شخصية تاج في الجزء الخامس من مسلسل "المداح".

وقالت في منشور كتبته "الانتهاء من تصوير مشاهد شخصية تاج في مسلسل المداح.. سعيدة بردود الفعل وممتنة لكل اللي شافه وحبه، وتاج أكيد هتوحشني".

ووجهت الشكر لكل العاملين في المسلسل ولكل فريق العمل.

تجسد اللوزي ضمن أحداث المسلسل شخصية ملاك اسمها "تاج" وتحاول مساعدة صابر وكل المحيطين به في مواجهة شر بنات إبليس وتحاول كشفهم.

المسلسل يشترك في بطولته حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وداربن حداد وجوري بكر وحنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج

 

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