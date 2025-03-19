الدنمارك: لا يوجد دليل على حدوث تدخل أجنبي في انتخابات جرينلان

قالت الاستخبارات الدنماركية، أمس الثلاثاء، إن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في جرينلاند تمت بدون دلالات على تدخل أي حكومة أجنبية.

واجتذبت الانتخابات التي أجريت في 11 مارس الجاري الاهتمام العالمي، في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأهمية الاستراتيجية للجزيرة، التي تعد منطقة بالدنمارك تحظى بالحكم الذاتي.

وحقق حزب الديمقراطيين، الذي يحبذ مسارا بطيئا نحو الاستقلال من الدنمارك، فوزا مفاجئا في الانتخابات البرلمانية، متفوقا على الحزبين اليساريين اللذين شكلا الحكومة السابقة.

وقالت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية والاستخبارات الشرطية الدنماركية، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن مراقبتهما للانتخابات لم تظهر أي دليل على محاول حكومة أجنبية أو استخبارات أجنبية التدخل في النتائج من خلال حملات ممنهجة ومنسقة.