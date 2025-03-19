قوات الاحتلال تطلق النار على مواطن في منطقة تل نحاس بجنوب لبنان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مواطن في منطقة تل نحاس في جنوب لبنان وأصابته بجروح.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على المواطن (أ. ك) في تل نحاس وأصابه في فخذه، مما استدعى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي في جنوب لبنان للمعالجة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

من جهة، ثانية أصيب جندي في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" جراء انفجار لغم أرضي في الوادي الواقع بين ياطر وزبقين في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام ".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.









