وزير التموين: البورصة السلعية تحدد احتياجات الدولة وتضبط الاستيراد والتصدير

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية هي التي تحدد احتياجات الدولة بشكل عام وقدرتها على التصدير.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «ten»، أن البورصة تحدد القدرة على التصدير بأسعار مناسبة للسلعة، حيث من الممكن أن يكون هناك مصدِّرون ينفذون عمليات تصدير بأقل مما يجب.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة واضحة، كما أنه قد يكون هناك استيراد مبالغ فيه ما يؤثر على السلعة بشكل ملحوظ.

وشدد على أهمية وجود مكان مُحدَّد، من خلال وزارة التموين وهيئة الشراء الموحد، لإدخال المواد الغذائية كأمن غذائي للدولة، بجانب البورصة السلعية كتجارة مواد غذائية بشكل أشمل وأعم.

ولفت وزير التموين، إلى إتباع هذا المسار سيكون له انعكاس إيجابي واضح على ضبط أسعار السلع.



