الهند قلقة إزاء الوضع في غزة وتطالب بتقديم مساعدات إنسانية إلى المتضررين

أعربت الهند، عن قلقها اليوم الأربعاء، إزاء الوضع في غزة، داعية إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى المتضررين، فيما استأنفت إسرائيل قصف الأراضي الفلسطينية المتضررة؛ مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش مع حماس.

وأكدت نيودلهي، ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن ، الذين تحتجزهم حماس، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية، إننا قلقون إزاء الوضع في غزة. من المهم إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت استشهاد أكثر من 420 شخصا أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة، أنهت حالة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس، الاتهامات بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.