زيادة النفايات البلاستيكية على شواطئ بريطانيا بنسبة 10% العام الماضي

كشفت حملات تطوعية معنية بتنظيف الشواطئ، عن زيادة حجم النفايات البلاستيكية على شواطئ المملكة المتحدة بنحو 10% العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وذكرت جمعية الحفاظ على البيئة البحرية أن هناك أكثر من 15 ألف متطوع قاموا بجمع حوالي 750 ألف قطعة نفايات من شواطئ المملكة المتحدة في عام 2024، بمتوسط يبلغ ​​170 قطعة لكل 100 متر من الشريط الساحلي الذي شمله الاستقصاء.

وكشف أحدث تقرير سنوي لجمعية الحفاظ على البيئة البحرية، والذي يحمل اسم "حالة شواطئنا"، زيادة حجم النفايات البلاستيكية التي تم جمعها خلال عمليات تنظيف الشواطئ والاستقصاء بنسبة 5ر9% في عام 2024، بالمقارنة مع عمليات التنظيف في عام 2023، وهو ما يُظهر أن التلوث بالنفايات البلاستيكية "لا يزال يُمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبيئتنا البحرية"، بحسب الجمعية الخيرية.

وتشمل عمليات تنظيف الشواطئ والاستقصاء التي تُجريها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية، متطوعين يقومون بتمشيط مساحات واسعة من الشاطئ للبحث عن أي نوع من النفايات، والتي يتم جمعها وتعبئتها وتسجيلها بالتفصيل.