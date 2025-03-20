قاض يطلب من إدارة ترامب إعادة سجينتين متحولتين جنسيا إلى سجون نسائية

أمر قاض، اليوم الأربعاء، المكتب الفيدرالي للسجون بنقل سجينتين متحولتين جنسيا إلى سجون نسائية فيدرالية بعد أن تم نقلهما إلى سجون للرجال عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي قلص الحماية المقررة للمتحولين جنسيا.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رويس لامبيرث، في واشنطن أمرا تقييديا مبدئيا بعد أن تم إضافة السجينتين إلى قائمة المدعيات في القضية المنظورة بشأن تأثير الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على المتحولات جنسيا في السجون الفيدرالية.

وأمر لامبيرث المكتب الفيدرالي للسجون "بالنقل الفوري" للسجينتين - اللتين تم تحديدهما في أوراق المحكمة باسمين مستعارين هما راشيل وإيلين دو - إلى سجون نسائية، وقال إن المكتب يجب أن يستمر في تزويدهما بالعلاج الهرموني لاضطراب الهوية الجنسية.

وقالت السجينتان في وثائق المحكمة إنهما كانتا تعيشان في خوف دائم من الاعتداء الجنسي وغيره من أعمال العنف بعد نقلهما إلى سجون للرجال.