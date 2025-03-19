اندلاع حريق في مستودع نفط روسي جراء هجوم بمُسيرات أوكرانية

شنت أوكرانيا، هجوما باستخدام طائرات مُسيرة، أسفر عن اندلاع حريق في مستودع نفط روسي متصل بمحطة ضخ النفط التابعة لـ"اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" التي تعرضت لأضرار جراء هجوم في فبراير الماضي.

وذكرت خدمات الطوارئ الإقليمية، في بيان، أن المستودع الذي يقع في بلدة كافكازسكايا، علق جميع عملياته في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المنشأة تستخدم لنقل النفط الخام الروسي إلى محطة "كروبوتكينسكايا" لضخ النفط، والتابعة لـ"اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" حتى تم تعليق عمليات المحطة جراء هجوم وقع في منتصف فبراير الماضي.

وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي بحثا فيها حرب أوكرانيا.