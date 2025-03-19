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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من الطواقم الأجنبية العاملة في مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف مقرهم وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن القتيل الأجنبي والإصابات الأربع وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ويتبع الطاقم الأجنبي المستهدف مؤسسة "الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام". ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل عن وضع الطواقم الأجنبية أو جنسياتهم، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الأمم المتحدة بالخصوص.

وتداول ناشطون صورا لبعض أفراد المؤسسة الأممية وهم يتلقون الإسعافات الأولية.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 مصاباً"، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه تم توثيق استشهاد 174 طفلا و89 سيدة و32 مسنا بمجازر الثلاثاء ضمن المحصلة الإجمالية للشهداء.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة مصرية قطرية أمريكية في يناير الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

ومطلع مارس 2025، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي.