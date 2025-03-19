متهم بقتل ابنته بدعوى التبول على الفراش يستأنف على حكم سجنه

تقدم المتهم ر.م (35 عامًا) باستئناف على الحكم الصادر بحبسه 6 سنوات من محكمة جنايات السلام، وذلك بعد إدانته بالتعدي على طفلته والتسبب في وفاتها إثر اعتداء جسدي عنيف.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة الضرب العمدي المفضي إلى الموت، حيث كشفت التحقيقات أنه انهال على الطفلة ضربًا بزاحف بلاستيكي بسبب صراخها المستمر وتبولها على الفراش، ثم دفعها نحو منضدة مما أدى إلى ارتطام رأسها وسقوطها مغشيًا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفي شهادتها، أكدت ربة منزل - قريبة المجني عليها - أنها كانت شاهدة على الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم اعتدى على الطفلة بشكل متكرر قبل أن تتفاقم إصاباتها وتفارق الحياة.

وطالب دفاع المتهم في استئنافه بإعادة النظر في الحكم، مستندًا إلى عدم وجود نية مسبقة للقتل، بينما تنتظر المحكمة الفصل في الطعن خلال الجلسات القادمة.