 في عيد الأم.. أحمد سعد يهدي زوجته علياء بسيوني سيارة فارهة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في عيد الأم.. أحمد سعد يهدي زوجته علياء بسيوني سيارة فارهة

منة عصام
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:44 م

أهدى المطرب أحمد سعد، زوجته علياء بسيوني، سيارة هدية بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق الذي يوم الجمعة المقبل 21 مارس.

ونشر سعد فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، يوضح سعادة زوجته بالسيارة الفارهة، وأرفق المنشور بعبارات رومانسية قائلا "والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة.. لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة".

ويأتي هذا بعد فترة انفصال بينه وبين زوجته علياء، وحدوث عدة مشاحنات، ولكن انتهى الأمر بالصلح والعودة مجددا.

وحاليا يتمتع سعد بنشاط فني مكثف، حيث يتواجد في رمضان الحالي بنحو ٧ إعلانات مختلفة، كما يغني تتر مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، ويستعد الفترة المقبلة لعدة حفلات غنائية في دول خليجية.

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