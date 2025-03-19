موسكو: هجوم أوكرانيا على مستودع للنفط يتحدى اتفاق ترامب وبوتين على وقف إطلاق النار

قالت السلطات الروسية إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا بعد هجوم لمسيرات أوكرانية اليوم الأربعاء.

وقال فريق التنسيق الإقليمي إن الحطام المتساقط هو الذي تسبب في اندلاع الحريق الذي امتد إلى مساحة 1700 متر مربع. وأشار إلى أن أكثر من 220 شخصا يشاركون في مكافحة الحريق.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالإستفزاز، زاعمة أن الهجوم يهدف إلى تقويض مبادرة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

وخلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، اتفق ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن توقف روسيا الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية لمدة 30 يوما، شريطة أن تفعل أوكرانيا الشيء نفسه.

ومع ذلك ، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه بينما التزمت موسكو بالاتفاق، فإن أوكرانيا لم تفعل ذلك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده تدعم الاقتراح لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن المعلومات التي تم تقديمها بعد الاتصال لا تحدد موعد بدء تعليق الغارات الجوية على البنية التحتية للطاقة.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أنها أوقفت على الفور الهجمات على أهداف الطاقة الأوكرانية بعدما أمر بوتين بذلك. وأفادت أيضا بأن القوات الروسية اسقطت سبع طائرات كانت في طريقها إلى ضرب مثل هذه الأهداف.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات الأوكرانية عن سقوط ضحايا وإصابات جراء غارات جوية روسية خلال الليل، تسببت أيضا في إلحاق أضرار جسيمة بأحد المستشفيات.