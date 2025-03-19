استشهاد 14 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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استشهد 14 فلسطينيا فجر اليوم الأربعاء في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ففي خان يونس، قتل أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غرب خان يونس عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وفي حادث منفصل، قتلت امرأة ورجل، وأُصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف خيمة نازحين بالقرب من سجن أصداء شمال خان يونس.

وفي رفح، أفادت المصادر بمقتل شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي تطور آخر ، قصف منزل لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وحدوث دمار واسع، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق أخرى في القطاع، بينها مخيم البريج وسط غزة، ولم ترد معلومات فورية عن الضحايا والأضرار.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الضربات الجوية.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن مقتل أكثر من 420 شخصا أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة، أنهت حالة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.