محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة عقب تطويره

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ميدان المحطة بدمنهور عقب الانتهاء من أعمال تطويره، الذي يُعد أكبر وأهم ميادين المحافظة، وذلك تزامنًا مع بدء الاحتفال واستقبال عيد الفطر المبارك؛ ليكون بمثابة فرحة جديدة للأهالي.

ويأتي افتتاح الميدان بعد شهور من العمل المكثف والمتابعة الميدانية، إذ أولت المحافظة المشروع اهتمامًا بالغًا، إيمانًا بأهمية تطوير الميادين الرئيسية باعتبارها الواجهة الحضارية الأولى للمحافظة، ونظرًا لأهميته كوجهة للحضور عبر السكة الحديد، وكذا للقضاء على التكدس المروري بالمنطقة.

وأكدت محافظ البحيرة، خلال الافتتاح، أن ميدان المحطة يعد أحد أبرز الميادين الحيوية بمدينة دمنهور ومحافظة البحيرة بشكل عام، إذ يخدم آلاف المواطنين يوميًا، فيما شهد تطويرًا شاملًا وفق أحدث النظم المعمارية والحضارية، ليعكس الوجه الجديد للمحافظة ويواكب خطط التنمية العمرانية المتكاملة.

وتم تقديم فقرات فنية وتراثية تشمل التحطيب والتنورة، كما روعي في التصميم أن يتوسط الميدان جدارية بانورامية متميزة بعنوان "البحيرة بين التراث والتنمية"، تمثل عملًا فنيًا متكاملًا يجسد هوية المحافظة ويعكس ملامحها الحضارية، في صياغة بصرية تجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد ورؤية المستقبل.

وتضم الجدارية رموزًا تراثية ومعمارية تعبر عن تاريخ البحيرة، إذ تتجاور ملامح العمارة الإسلامية والقبطية، في تجسيد لقيم الوحدة الوطنية والتسامح، بجانب إبراز عمارة رشيد الفريدة ودار أوبرا دمنهور كمنارة ثقافية مضيئة.

كما يظهر في قلب الجدارية حجر رشيد كرمز عالمي يعبر عن عبقرية المكان، بجانب شعار المحافظة الذي يجمع بين الترس (الصناعة) والسنبلة (الزراعة)، دلالة على ركائز التنمية.

وتعكس الجدارية أيضًا ملامح الحاضر والمستقبل من خلال رموز العلم والمعرفة والتقدم التكنولوجي، فضلًا عن إبراز قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، في لوحة فنية تؤكد استمرارية الحضارة وتكامل عناصرها.

فيما تم تنفيذ الجدارية بأسلوب النحت الجداري (Bas-Relief)، في تكوين بصري بانورامي يتيح للمتلقي قراءة تفاصيل العمل تدريجيًا، ليحكي قصة محافظة تجمع بين الأصالة والمعاصرة والطموح.

وشمل مشروع التطوير إعادة تخطيط الميدان بالكامل بشكل حضاري متكامل، إذ تم إنشاء مسرح مفتوح يمثل إضافة ثقافية وفنية متميزة، بجانب توفير أماكن جلوس حضارية للمواطنين لتكون متنفسًا آمنًا وجذابًا للأسر.

كما تم التوسع في المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والزهور، وإضافة عناصر جمالية حديثة، فضلًا عن توحيد الشكل الحضاري للمنطقة المحيطة من خلال دهان المباني، بما يحقق رؤية بصرية متكاملة تعكس جمال المدينة.

ويأتي ذلك في إطار تحسين الحركة المرورية، تم تنفيذ محاور مرورية متطورة عالية الكفاءة، وإنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات تشمل أتوبيسات النقل الداخلي وسيارات السرفيس والملاكي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

وأكدت عازر، أن تطوير ميدان المحطة يأتي في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يجسد نموذجًا متكاملًا يجمع بين الجمال والتنظيم والخدمات.

وأضافت أن تزامن افتتاح الميدان مع وقفة عيد الفطر المبارك يحمل رسالة فرحة وهدية لأبناء دمنهور، ويعكس حرص الدولة على إدخال البهجة إلى قلوب المواطنين من خلال مشروعات تنموية حقيقية على أرض الواقع.

وحضر الافتتاح اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشركة المنفذة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والمرور، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير المكتب الهندسي، وجمع كبير من أبناء مدينة دمنهور.