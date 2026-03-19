التشكيل المثالي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل الرسمي لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والذي شهد مباريات من العيار الثقيل.

وتأهلت أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، سبورتنج لشبونة، أرسنال، أتلتيكو مدريد، ليفربول، بايرن ميونخ، إلى ثمن النهائي القاري بنجاح.

وشهد التشكيل المثالي لدور الـ16 تواجد ماتفي سافونوف، نجم باريس باريس سان جيرمان، كأفضل حارس مرمى في المرحلة، بينما ضم خط الدفاع كل من الألماني جوسيب ستانيشيتش لاعب بايرن ميونخ بجانب الفرنسي إبراهيما كوناتي من ليفربول.

كما تواجد البرتغالي جونزالو إيناسيو من سبورتنج لشبونة، والأوروجوياني ماكسيميليانو أرواخو من سبورتنج لشبونة في الدفاع أيضًا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف (باريس سان جيرمان).

خط الدفاع: ستانيشيتش (بايرن ميونخ) - كوناتي (ليفربول) - جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة) - أراوخو (سبورتينج لشبونة).

خط الوسط: سوبوسلاي (ليفربول) - تشافي سيمونز (توتنهام) - ديكلان رايس (أرسنال).

في الهجوم: ترينكاو (سبورتينج لشبونة) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - رافينيا (برشلونة).