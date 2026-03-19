مصادرة وإعدام ربع طن رنجة ودواجن فاسدة خلال حملة تموينية في مطروح

قالت مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط ومصادرة ربع طن من الرنجة والدواجن لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مديرية تموين مطروح، أن حملة تفتيشية على الأسواق أسفرت عن ضبط ومصادرة 200 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 50 كيلو دواجن قام صاحب المحل بغسلها بالكلور لإخفاء عيوب فيها، بالإضافة إلى مصادرة سجق لاستخدام ألوان صناعية غير مصرح بها، ومصادرة لحم مفروم لوجود تغير في خواصه، وكذا تم تحرير محاضر نقص وزن لبعض المخابز البلدية.

وأكدت أنه تم تحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.