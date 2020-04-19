الجيش اليمني يحبط محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في نهم

أحبطت قوات الجيش اليمني ، اليوم الأحد، محاولات هجومية لمليشيا الحوثي في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن مليشيا الحوثي حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، وتمكن أبطال الجيش من إفشالها، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في الوقت ذاته، قصفت مليشيا الحوثي بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

وتواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس اليمني المشير عبدربه منصور هادي، التي تقضي بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.