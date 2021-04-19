أوكرانيا تسجل 6 آلاف و506 إصابات و214 بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 6 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و16 إصابة.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 214 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 40 ألفا حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تعافى 5 آلاف و598 شخصا آخر من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و487 ألفا و677 شخصا.