نعي النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ، محافظة القليوبية، اليوم الأحد.

وتوجه إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء و المواساة سائلًة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

ودعا حمزة، في بيان له اليوم بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي سبب الحادث ، ومحاسبة المقصرين .