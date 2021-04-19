 حادث قطار طوخ.. برلماني يدعو إلى ضرورة إعلان مجريات التحقيقات ومحاسبة المقصرين - بوابة الشروق
الإثنين 19 أبريل 2021 12:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

حادث قطار طوخ.. برلماني يدعو إلى ضرورة إعلان مجريات التحقيقات ومحاسبة المقصرين

علي كمال
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:25 ص

نعي النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ، محافظة القليوبية، اليوم الأحد.

وتوجه إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء و المواساة سائلًة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

ودعا حمزة، في بيان له اليوم بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي سبب الحادث ، ومحاسبة المقصرين .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك