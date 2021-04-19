 اليونان تلغي شرط الخضوع للحجر الصحي للقادمين من الإمارات وأمريكا وصربيا - بوابة الشروق
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اليونان تلغي شرط الخضوع للحجر الصحي للقادمين من الإمارات وأمريكا وصربيا

علم اليونان
علم اليونان
أثينا (د ب ا)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:00 م

أعلنت هيئة الطيران المدني باليونان اليوم الاثنين، أنه لم يعد يتعين على القادمين للبلاد من دولة أوروبية أخرى الخضوع للحجر الصحي، بشرط أن يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا أو تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا.

وسوف تنطبق هذه القاعدة على القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وصربيا.

ويتم تطبيق هذه القاعدة بالفعل مع القادمين من إسرائيل منذ مارس الماضي.

وأضافت الهيئة أن نتيجة الاختبار يجب أن لا تتعدى ثلاثة أيام قبل الوصول، كما يتعين على من حصلوا على التطعيم أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من الوصول.

وتسعى الحكومة اليونانية لتبنى جواز سفر لمن حصلوا على التطعيم في الاتحاد الأوروبي لإطلاق قطاع السياحة، الذي عادة ما يمثل خمس الاقتصاد اليوناني، ولكنه تضرر بسبب جائحة كورونا.

ويشار إلى أن معظم الفنادق في اليونان مازالت مغلقة حاليا.


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