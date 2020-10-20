مجموعة إماراتية تؤسس مشروعا مشتركا مع رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية

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أعلنت مجموعة "جي 42"، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في أبوظبي، وشركة "رفائيل" الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المتقدمة توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك جديد للتسويق الذكاء الاصطناعي وتقنيات وحلول البيانات الضخمة لقطاعات متعددة.

وقالت مجموعة "جي 42" في بيان على موقعها الإلكتروني إن الجمع بين اثنين من أكثر اللاعبين نجاحا في مجال الذكاء الاصطناعي سيجعل المشروع المشترك الجديد يقدم أفضل الحلول في مختلف البرامج في المنطقة والعالم.

وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم في هرتسليا بإسرائيل، سفير دولة الإمارات في إسرائيل محمد محمود الخاجة.

ويتضمن المشروع إنشاء مركز للبحث والتطوير في إسرائيل.

وتخضع الاتفاقية للموافقات التنظيمية من جانب السلطات الإسرائيلية والإماراتية.

وقال السفير الخاجة إن "المشروع المشترك الجديد بين رفائيل وجي 42 ليس مجرد اتفاق بين شركتين، وإنما تعاون استراتيجي يعزز العلاقة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة "جي 42" وشركة "سيلفر ليك" العالمية الرائدة في الاستثمار التكنولوجي عن استثمار استراتيجي لشركة "سيلفر ليك" في "جي 42".

وأصبحت "جي 42" في عام 2020 أول شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تؤسس مكتبا في إسرائيل، بعد توقيع "اتفاق إبراهيم".