أديب: لو كامل الوزير اتشال في الحادث اللي فات القطار ده مكنش اتقلب؟

أديب: المشكلة في العاملين بالسكة الحديد.. موقع الحادث من الأماكن المطورة

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث قطار طوخ، قائلًا: «مش مهتمين بمين عمل إيه أد ما مهتمين بوجود حل أو شبه حل».

وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر منصة «شاهد»، مساء الأحد، أن حوادث القطارات أصبحت شيئًا متكررًا خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا: «هو فيه بلد في العالم كل 7 أو 8 أيام فيه قطر بيخرج عن القضبان أو بيعمل حادثة؟».

وأكد أن هناك مشكلة في العنصر البشري، وفقًا لتقارير مكتب النائب العام عن الحادثين السابقين، معقبًا: «مهازل.. كل التقصير من العنصر البشري».

وركز على أن المكان الذي وقع فيه الحادث ضمن المناطق التي تم تطويرها بالفعل، مستنكرًا: «ما القطارات ماشية في كل مكان في العالم.. وفيه بلاد القطارات فيها تعبانة أكتر من كده بكتير مبيحصلش فيها كده ليه؟.. واجهوا بشكل واضح».

وتساءل: «لو كامل الوزير كان اتشال في حادث القطار اللي فات كان القطار ده متقلبش؟»، مضيفًا أن الأمر لا يتوقف على رحيل وزير وقدوم آخر.

وشدد على وجود مشكلة في العاملين بالسكة الحديد، قائلًا: «عندنا مشكلة في الناس اللي بتشغل القطارات واللي يزعل يزعل.. الأقلية دي ممكن يعملوا مصايب الدنيا».

وناشد العاملين في السكة الحديد ممن لا يرغبون في العمل: «لو المرتب اللي بتاخدوه مش عاجبكم سيبوا حد تاني يشتغل ولا أن الناس تموت، البلد دي بتصرف مليارات لتطوير هذا المرفق ومصرة على البناء»، منفعلًا: «يعني إيه القضبان اتفكت هو فيه حاجة كده؟.. إيه الإهمال ده».

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم الأحد، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.