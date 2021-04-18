علي لطفي: لا أعلم من السبب في ركلة جزاء الزمالك

قال علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، إنه لا يعلم من المتسبب في ركلة جزاء الزمالك التي تصدى لها خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، في بطولة الدوري.

قال لطفي عقب اللقاء "النجم هو الفريق بفضل تركيز اللاعبين منذ الدقيقة الأولى والاستعداد بشكل جيد، وتكلل مجهودنا بتحقيق الفوز".

وأضاف "حتى الآن لا أعلم من السبب في ركلة الجزاء، إلا إنها تدابير إلهية لكي أتصدى لها ويحالفني التوفيق".

وتابع حارس مرمى الأهلي "إنها مباراة مثل أي مباراة في الدوري، فالزمالك فريق كبير ولقاء القمة ويفرق كثيرا مع الناديين".

وأشار "لقد حالفني التوفيق في التصدي لركلات جزاء أمام الزمالك عندما كنت لاعبا في إنبي، ولكن التصدي لركلة جزاء مع فريق كبير مثل الأهلي يصنع الفارق".

وتابع "محمد الشناوي قائد الفريق ويتواصل معي دائما، وكنا نذاكر سويا طريقة لاعبي الزمالك رغم غيابه عن المباراة وأتمنى أن يتعافى من كورونا ويعود مجددا ليعزز صفوف الفريق".

وأتم علي لطفي تصريحاته "جماهير الأهلي لا تقبل بالتعادل، لذا فهم لا يقصدون الهجوم ضدي بل سعيا لتقديم أداء أفضل، وتعاملت مع الانتقادات كحافز لي والتدريب بكل جدية انتظارا لأي فرصة".