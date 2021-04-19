الراي الكويتية: إخلاء سبيل حارس المدرسة المصري بالكويت بعد مطالبته بصرف راتبه المتأخر

كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة لصحيفة «الراي الكويتية»، عن استدعاء مقيم من الجنسية المصرية خرج في مقطع فيديو مصور، مناشدا وزارة للتربية والجهات المعنية إنصافه وذلك لعدم صرف راتبه منذ 5 أشهر.



وأفاد المصدر بأنه تم استدعاء المقيم المصري للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة، مضيفا أنه في حال التأكد من عدم حصول المقيم على رواتبه المتأخرة سيتم إغلاق الشركة ووضع رمز عليها وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص وهي القوى العاملة (إدارة المنازعات) للفصل في القضايا بين رب العمل والعاملين.



واختتم المصدر بأن «وزارة الداخلية لم تعتقل المقيم بل قامت باستدعائه لإعادة حقه المسلوب من جهة عمله في حال كانت المعلومات التي أدلى بها صحيحة، ونحن في بلد إنساني يطبق فيه القانون على الجميع، فلا يوجد أحد لديه حق يُسلب في الكويت خصوصا وأن القوانين واضحة وتحفظ الحقوق والجميع سواسية».



وأكد المصدر أنه تم إخلاء سبيل المقيم المصري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع.