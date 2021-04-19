السجن المؤبد لعامل متهم بقتل زميله بالعمل غربي الإسكندرية

عاقبت، الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبدالرحمن، اليوم الأحد، "هشام.م.م"، عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زميله، "بشير"، 16 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدارجه أسفل كوبري الثروة السمكية، الكائن في منطقة العامرية، غربي المحافظة، بزعم جمع "بوص"، لصناعة طائرة ورقية، ثم تعدى عليه بماسورة حديدية، وفارق الحياة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة ذات المتهم، بالسجن لمدة عامًا واحدًا فى القضية نفسها، والتي تحمل رقم 29204 لسنة 2020 جنايات أول العامرية؛ لاتهامه بالسرقة والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي، ولاذا بالفرار.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد تلقي بلاغًا من محامٍ، يدعى "ع.م.ع"، حول غياب نجل شقيقته، عن المنزل، عقب انصرافه من العمل بأحد مصانع تشغيل النحاس، وأن هاتفه المحمول مغلقًا، وأبلغه زملائه بمشاهدته برفقة زميلهم بذات المصنع "المتهم".

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه أقر باستدراجه المجنى عليه أسفل كوبري الثروة السمكية، ثم قتله وقام بإخفاء جثته وسط "البوص"، وسرق متعلقاته، وبارشاده عن الجثة، ومناظرتها تبين أنها لشاب قمحي البشرة، شعره أسود اللون، حافي القدمين، وتغطي وجهه الدماء، وغير واضح المعالم، مع وجود إصابة في منتصف الجبهة، وأخرى في فروة الرأس.

تم نقل الجثة للمشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أكد أمامها أنه أرتكب الحادث، نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، بسبب العمل، حيث اتفق معه على جمع "بوص" لصناعة طائرات ورقية، وعقب وصولهم لأسفل الكوبري، غافله، وضربه بماسورة حديدية في رأسه من الخلف، عثر عليها في مكان الحادث.

وأضاف المقضي بحقه، أمام النيابة أنه حاول عقب ذلك خنق المجني عليه، إلا أنه قاومه محاولًا الدفاع عن نفسه، فسقطا الإثنان أرضًا، فقام بتكبيل يديه، ورطم رأسه بسور خرساني 4 مرات، ليفارق الحياة في الحال، وبإحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها المُقدم.