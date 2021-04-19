ميناء دمياط يتعامل مع 26 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31191 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23737 طنا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 875 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية، والمغرب، والصين، وإنجلترا، وهولندا، وألمانيا، وسلوفينيا، ومالطا، وأمريكا، واليونان، وسنغافورة، وأسبانيا، والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92217 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4485 شاحنة.