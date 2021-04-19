مصادر يمنية: مقتل وإصابة مواطنين بقصف حوثي في الدريهمي

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قتل مواطن يمني وأصيب آخر في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية على قرية دخنان بمدينة الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية يمنية، وفقا لقناة (العربية) مساء اليوم الاثنين، "إن مواطنا قتل وأصيب مواطن آخر بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين في قرية دخنان جنوب غربي مدينة الدريهمي، فيما في منطقة الجاح جنوب الحديدة، أطلق قناصة ميليشيات الحوثي نيران أسلحتهم بمختلف أنواع العيارات على الأعيان المدنية".

وأضافت المصادر أن قناصة الميليشيات الحوثية استهدفوا القرى السكنية ومنازل المواطنين بصورة همجية، مُخلّفين حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي القرى السكنية في منطقة الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك في إطار خروقات الميليشيات المتواصلة للهدنة الأممية.