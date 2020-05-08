 الجيش اليمني: مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني: مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 8:39 م

أفاد قائد اللواء السابع بحرس الحدود اليمني العميد فارس الربادي بمقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عدد أخر عقب تجدد المعارك مع قوات الجيش اليمني في محور رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح الربادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الاثنين، أن الجيش اليمني خاض مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة، مؤكدا أن قوات اللواء السابع تمكنت من دحر عناصر المليشيات التي تراجعت إلى مواقعها السابقة بعد سقوط العديد من مقاتليها ما بين قتيل وجريح.

وأضاف أنه بالتزامن مع المعارك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني وقوات التحالف العربي مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدميرها.

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