 إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بدائري المريوطية - بوابة الشروق
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بدائري المريوطية

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:26 م

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية المنيب، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري اتجاه المريوطية المنيب، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسد، ونقلوا إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها وتحفظت القوات سائق السيارة النقل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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