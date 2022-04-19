رئيس وزراء فرنسا: الحكومة ستقدم استقالتها حال إعادة انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد

قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، إنه سيقدم استقالته واستقالة الحكومة خلال الأيام القادمة، وذلك في حال إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وأضاف كاستكس، في حوار خاص لقناة "فرانس انتر" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم، ملمحا إلى إمكانية البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة من 12 إلى 19 يونيو المقبل في حال فوز المرشحة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية على النحو الذي يسمح به الدستور.

وأكد أنه من ضمن الأشخاص الذين يأملون بشدة أن يتم إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

يذكر أن ماكرون تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في 10 أبريل الجاري، بنسبة 27.6% من الأصوات، متقدما على لوبان التي حصدت 23.4% وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.