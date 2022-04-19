لافروف: لا ندرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونيتسك ولوجانسك.

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الهندية الأولى اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد دعا في نوفمبر من العام الماضي، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع "الناتو" نحو الشرق، ولكنهما رفضا".

وتابع أن "روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث في مدينة بوتشا بضواحي كييف"، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني بادر بالدعوة للمفاوضات ولكن موقفه متغير وغير ثابت.

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية في العالم يعكس فقط العقلية الإنجليزية ويتجاهل تاريخ الشعوب، مؤكدا أن بلاده لا تنوي تغيير النظام في كييف وللشعب الأوكراني حرية الاختيار.