فلسطين: 32 إصابة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، وقوع 32 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس، منها 25 حالة اختناق بالغاز.

واقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأقاموا رقصات وطقوسا تلمودية بداخله وفي ساحاته، فيما اندلعت اشتباكات في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا الطقوس التلمودية، بحجة الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، وإقامة حواجز عسكرية على مفترقات ومداخل الحرم، وعرقلة حركة المواطنين ووصولهم إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي، أمس الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً أمام المصلين المسلمين، ومنعتهم من دخوله، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء بحجة تأمينه.