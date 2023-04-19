الأوقاف تنهى استعدادات صلاة عيد الفطر

الصلاة فى الساحات المخصصة والمساجد التى تقام بها شعائر الجمعة.. وغرف عمليات لمتابعة المخالفات

أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لإقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد الكبرى التى تؤدى بها صلاة الجمعة، فضلا عن الساحات المخصصة للصلاة.

وتابع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مع الأئمة ومديرى المديريات، أمس، خريطة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا على الأئمة بالمساجد بالالتزام بموضوع خطبة عيد الفطر المبارك نصا أو مضمونا على أقل تقدير، بحيث لا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

وأكد جمعة على جميع الأئمة ومسئولى المساجد، المتابعة والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات، وعدم التقصير أو التهاون فى أداء الواجب الوظيفى.

وأشار وزير الأوقاف، فى بيان له، أن التكبير سنة فى العيدين، ويبدأ وقت التكبير فى عيد الفطر من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، منوها بأنه فيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد بأنه لا حرج على البدء به فى أى وقت كان قبل صلاة العيد، دون التقيد بوقت محدد.

وأكد مصدر بوزارة الأوقاف، لـ«الشروق»، أن ضوابط صلاة عيد الفطر هى نفس ضوابط إقامة صلاة الجمعة، مشيرا إلى تخصيص غرف عمليات فى مديريات الأوقاف، إضافة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، لمتابعة صلاة العيد.

ولفت إلى التنبيه على مديرى المديريات بالوزارة، والأئمة المسئولين عن المساجد بالإبلاغ عن أى مخالفات تحدث فى الصلاة، فضلا عن التأكد من أداء الإمام المعتمد من الوزارة لخطبة العيد، وعدم السماح لغير المؤهلين لصعود المنبر، والالتزام بموضوع الخطبة.

وفى الأقصر، قال الشيخ سيد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف، إن المديرية رفعت درجة استعداداتها وحالة الطوارئ لاستقبال العيد.

وأوضح عبدالدايم لـ«الشروق» أنه تم تحديد المساجد التى ستقام بها صلاة العيد والتى يصل عددها إلى 1274 مسجدا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية بجانب تخصيص 54 ساحة لاستيعاب المواطنين لأداء الصلاة.

وأضاف عبدالدايم أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التابعة للمديرية وتم ربطها بغرفة رئيسية لمتابعة أداء المساجد والأئمة والإجراءات المتبعة حتى نهاية شعائر صلاة العيد.

وتابع: «تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات الإدارات التابعة للمديرية بمدن المحافظة لوضع ضوابط صلاة العيد الفطر، والتشديد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال.

وأشار عبدالدايم إلى أنه سيتم فتح مصلى السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وذلك فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام، مع السماح لأول مرة هذا العام منذ أزمة جائحة كورونا باصطحاب الأطفال بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وفى الفيوم، أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لاستقبال العيد وتشكيل غرف عمليات مركزية وحملات ميدانية على الأسواق والمحال.

وقال الدكتور إن أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر فى محافظة الفيوم بلغ نحو 209 ساحات ومسجد داخل مدينة الفيوم وفى المراكز الستة.