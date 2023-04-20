22 لاعبا في قائمة المصري لمباراة الإسماعيلي بالدوري

أعلن حسام حسن، مدرب فريق المصري البورسعيدي، قائمة لاعبيه لمباراة الإسماعيلي مساء الخميس القادم، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبًا كالتالي: «عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، حسين السيد، عمرو سعداوي، عماد الدين بو بكر، أحمد عماد، إسلام المزين، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، زياد فرج، محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى، انتوني أكبوتو».

ويدخل المصري البورسعيدي هذه المباراة محتلا المركز الثامن برصيد 35 نقطة، في حين يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، بجدول ترتيب المسابقة المحلية.