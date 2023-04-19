راشفورد يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد

شارك ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في تدريبات فريقه الجماعية عشية مواجهة أشبيلية في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن راشفورد /25 عاما/ خرج وهو يمسك بفخذه أمام إيفرتون قبل 11 يوما، وأعلن النادي أنه يتوقع غياب اللاعب لعدة مباريات.

وغاب راشفورد عن مباراة الذهاب أمام أشبيلية، والتي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 2/2، كما غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه نوتينجهام فورست 2 / صفر، ولكن يبدو أن هناك أمل في الدفع في مباراة الغد.

وتدرب المهاجم الإنجليزي الدولي مع زملائه بفريق مانشستر يونايتد في كارينجتون صباح اليوم الأربعاء، حيث تدرب أيضا لوك شاو أيضا مع المجموعة الرئيسية بعد مشكلة خاصة به.

وتدرب اليوم أيضا تيريل مالاسيا، الذي غاب عن مباراة يوم الأحد الماضي أمام نوتينجهام فورست بسبب ألم في الركبة.