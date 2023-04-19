ضبط فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

قال الدكتور سعد جويلى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح إنه تم تنظيم حملة مكبرة، اليوم، بالاشتراك مع إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومباحث التموين والصحة وبمشاركة أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بمطروح.

وأوضح أن اللجان تمكنت من ضبط إجمالي كمية 15 كجم رنجة و7 كجم أسماك و12 كجم جمبرى 50 كجم فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا والحملات مستمرة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار جهود الرقابة والسيطرة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وقرب حلول عيدالفطر المبارك وتكثيف حملات التفتيش علي أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والرنجة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.