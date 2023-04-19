رئيس آبل يفتتح أول متاجر الشركة في الهند

افتتح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، أول متاجر الشركة في الهند التي تعتبرها الشركة قاعدة تصنيع جديدة لها وسوقا جديدة للنمو.



ويطلق على المتجر اسم آبل بي.كيه.سي ويوجد في العاصمة المالية للهند مومباي.



في الوقت نفسه، تعتزم آبل فتح ثاني متاجرها في الهند باسم آبل ساكيت بالعاصمة نيودلهي يوم الخميس المقبل.



ويأتي افتتاح متاجر آبل في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية لزيادة المبيعات والتصنيع والتصدير لمنتجاتها في السوق الهندية.



وتقول آبل إن متجر آبل بي.كيه.سي، واحدا من أكثر متاجر آبل كفاءة في استهلاك الطاقة على مستو العالم، وهو محايد كربونيا من ناحية التشغيل ويعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة.



ويأتي ذلك في حين يتوقع خبراء اقتصاديون نمو مبيعات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل من هواتفها الذكية آيفون في السوق الهندية بنسبة 17% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول 2032، مقابل 6 ملايين دولار في 2022.



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن النمو المتوقع للمبيعات يعود إلى نمو الطبقة المتوسطة في الهند وتطلعها لاقتناء هواتف أغلى من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.



كما يتوقع الخبراء نمو مبيعات هواتف آيفون الذكية غالية الثمن في الهند مع تقديم أنظمة سداد متنوعة وحوافز حكومية للطبقة المتوسطة.