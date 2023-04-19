محافظ أسيوط يشهد احتفالية بمناسبة العيد القومي بمشاركة 3 آلاف شاب

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية كرنفالية ومسيرة للشباب والوحدة الوطنية، مساء أمس الثلاثاء أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

تضمنت الاحتفالية عروضا كرنفالية فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وطابور عرض شارك فيه نحو 3000 مشارك من الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وجامعة سفنكس وبدر والجامعة التكنولوجية وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الاقليمية للتنشط السياحي، حاملين علم مصر وأغصان الزيتون وسط ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.

حضر الحفل المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود فاروق رئيس فرع المخابرات الحربية لمنطقة وسط الصعيد والعميد محمد مصطفى وكيل فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة والعقيد أحمد حمدي بقطاع الأمن الوطني والدكتور أحمد عبدالمولى والدكتور محمود عبدالعليم نائبا رئيس جامعة أسيوط والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجلس التنفيذي والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والصحفيين والإعلاميين، والمئات من المواطنين الذين اصطفوا لمشاهدة العروض الفنية وتنافست عشرات الفرق في طابور العرض كما اعتلى بعض الأطفال السيارات الكرنفالية التي زينت ببعض النقوش وارتدوا الملابس الفرعونية فيما قدمت بعض الأغنيات الوطنية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم عرض لبعض الفقرات الفنية لفرقة كورال كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، والدكتور أماني جيد ثم غناء فردى للشاب سيف العسيري ثم عرض لفيلم تسجيلي عن مشروعات حياة كريمة ثم بدأ طابور العرض الذي ضم حملة أعلام الجهمورية وأعلام المحافظة وبعدها مسيرة الوحدة الوطنية التي ضمت العشرات من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والتي تجسد التسامح والمحبة بين عنصري الأمة المصرية.

وتم إطلاق حمام السلام أعقبها مجموعة الكشافة ومجموعة الكاراتيه التي قدمت عروضًا رياضية وبعدها مجموعة البرلمانيين من الشباب والرياضة ومسيرة قادرون باختلاف من ذوي الهمم وطابور عرض فرعوني تابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي ومجموعات التعليم العام من رياض الأطفال والمدارس الرياضية ومجموعات التعليم الفني (صناعي-تجاري-فندقي-زراعي) ومجموعات مراكز الشباب وشباب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي ومسيرة لقطاع الصحة وللأطباء والتمريض وشباب المعاهد الأزهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومجموعات شباب الجامعات (أسيوط- الأزهر – سفنكس – بدر – التكنولوجية) والهلال الأحمر والاسعاف وفرق الثقافة بأسيوط التي قدمت عروضًا للفنون الشعبية والتنورة.

واختتمت بمسيرة للسيارات الكرنفالية التابعة للمراكز والأحياء والهيئات والشركات والتي تجسد معالم محافظة أسيوط، وقد أعد الاحتفالية وأشرف عليها المخرج الفنان محمد جمعة مدير النشاط الفني بجامعة أسيوط وأحمد الادفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لجميع القيادات والحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة التي تجسد بطولات شعب أسيوط العظيم وأبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 والذين قدموا أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن، لافتًا إلى أن مظاهر الاحتفال هذا العام جسدت في لوحات فنية وعروض مظاهر التنمية والتطوير بالمحافظة في كافة القطاعات

وأكد أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومي لتسليط الضوء على ما تم من جهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم لاستكمال مسيرة التنمية.

وذكر أن احتفالات العيد القومي هذا العام ستشهد افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض أسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقع حياتهم، فضلا عن المشروعات القومية التي تمت والمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة.



ونوه بالإنجاز الذي تحقق في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ ما يقارب من 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.